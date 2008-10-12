46 هزار متر از انهار شمال تهران پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک اظهار داشت: بیش از 80 درصد انهار رو باز و روبسته منطقه در حال حاضر لایروبی شده و برخی از انهار دو تا سه بار پاکسازی شده و عملیات بازدید از انهار به صورت روزانه در حال انجام است.

محمدهادی امرالهی افزود: بر اساس پیام های سامانه 137 و بازدیدهای کارشناسان منطقه و عوامل راهنمایی و رانندگی180 نقطه آبگرفتگی در منطقه شناسایی شده که طی یک برنامه زمانبندی تا کنون 140 نقطه ساماندهی و بقیه در حال انجام است.

وی گفت: همسطح سازی دریچه ها، نهرسازی، بررسی محل اتصال جوی های فرعی به اصلی در معابر و میادین اصلی، ساماندهی ارتفاع نهرها و لایروبی آنها از اقداماتی است که با حضور بیش از 100 نیروی خدمات شهری و عمرانی در حال انجام است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک با اشاره به پاکسازی انهار در بزرگراهها خاطر نشان کرد: شبکه بزرگراهی منطقه از ویژگی خاص برخوردار است و بر همین اساس یک گروه ویژه لایروبی و پاکسازی انهار و کانالهای بزرگراهها ، ،تشکیل شده که در حال انجام وظیفه هستند.