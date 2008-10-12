تمهیدات لازم برای تامین گاز فصل سرما اندیشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، عزیزالله رمضانی در حاشیه هفتمین جلسه هم اندیشی مدیران پالایشی گاز کشور در عسلویه به تعمیرات اساسی صورت گرفته در پالایشگاههای گاز کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تعمیرات اساسی مطابق برنامه با کمترین زمان تا اواخر شهریور ماه به پایان رسید و هم اکنون کار باقیمانده ای از نظر تعمیرات اساسی در واحدهای پالایشی گاز کشور نداریم.

سرپرست شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تامین گاز مورد نیاز کشور در فصل زمستان افزود: قرار است بخشی از تولید فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به ظرفیت پالایش گاز کشور افزوده شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه مناطق مرکزی هم قرار شده 25 میلیون مترمکعب گاز تحویل شرکت ملی گاز ایران شود که در پالایشگاههای مختلف شامل پالایشگاههای فجر جم، سرخون، قشم و شهید هاشمی نژاد مراحل پالایش انجام و سپس به خط سراسری منتقل شود.

رمضانی تصریح کرد: عمده گاز تولیدی در درجه اول به مصارف خانگی و تجاری می رسد و بخش اندکی از آن هم برای مصارف صنایع و نیروگاهها اختصاص خواهد یافت.

رمضانی در پاسخ به سئوالی در مورد نقش شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در راه اندازی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اظهار داشت: به لحاظ اشرافی که پرسنل توانمند شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی روی فازهای 1 تا 5 دارند و تجربیاتی که در بهره برداری از فازهای قبل کسب کرده اند، در راه اندازی فازهای 9 و 10 نقش حیاتی و تعیین کننده دارند و هم اکنون مسائل راه اندازی فازهای 9 و 10 را به صورت دقیق و از نزدیک پیگیری می کنند و مطمئنا می توانند خیلی تاثیرگذار باشند.