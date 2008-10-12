پلهای شیراز نورپردازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید رضا گلزار ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این طرح به منظور زیبایی بصری در سطح شهر و تامین روشنایی مورد نیاز برای تردد شهروندان صورت می گیرد که در این راستا پلهای علی بن حمزه، نشاط، باغ صفا، مطهری، والفجر، پیرنیا، حر، پارکینگ و... در این طرح قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه در این راستا به منظور زیبا سازی شهر درختان خیابان مطهری شیراز نیز نورپردازی می شوند، افزود: در حال حاضر طراحی و نورپردازی دو پل غدیر و علی بن حمزه در دست اقدام بوده و برای نورپردازی درختان منطقه مذکور نیز اقدامات اولیه طرح در حال انجام است.

مدیر زیباسازی شهرداری شیراز همچنین با اشاره به وضعیت عملیات زیباسازی بدنه زیرگذر گلستان نیز اظهار داشت: طرح مورد نظر برای این محل تصویب شده و از نیمه اول آبان ماه سال جاری عملیات اجرایی پروژه را آغاز می کنیم.

وی متذکر شد: این طرح که تلفیقی از حجم های برجسته و کاشیکاریهای رنگی است مفهومی انتزاعی داشته که نماد حرکت و آرامش را به صورت توامان در خود گنجانده است.

گلزار یادآور شد: طرح زیبا سازی زیرگذر گلستان بر اساس نظر سنجیهای مردمی و نظرات هنرمندان و کارشناسان هنری شیراز انتخاب شده که در خور شان فرهنگ و ادب این شهر خواهد بود.