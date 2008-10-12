توهین به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی اقدام ضد امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسرتیپ سید مسعود جزایری که درحاشیه بازدید از نمایشگاه نیروی انتظامی سخن می گفت، تاکید کرد : پایه ها واساس نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی براسلام ناب محمدی (ص) است وهرگونه خدشه ای برآن همراهی با شیطان و هم راستا شدن با شر مطلق یعنی رژیم آپارتاید آمریکا می باشد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون سئوال موجود در سطوح مختلف مردم و نخبگان درباره اظهارات اخیر اکبر گنجی گفت: ابهامی که اکنون در سطوح مختلف و به ویژه نخبگان جامعه پیش آمده است، این است که سکوت در برابر سخنان سخیف و خلاف حقیقت افرادی که به هر شکل از دوستان و یاران و هم مبارزه ای های جریان معروف به اصلاح طلب به حساب می آیند، به چه معنا تلقی می شود.

سردار جزایری وظیفه همه شهروندان و به خصوص دلسوزان نظام و انقلاب را صیانت از ارزش ها با اهمیت ارزیابی کرد و اظهار داشت: دلسوزان نظام و انقلاب نگذارند نا اهلان امنیت ملی کشور را بازیچه امیال و هوس های خود قرار دهند.