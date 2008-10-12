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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۹

سردار جزایری:

توهین به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی اقدام ضد امنیت ملی است

توهین به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی اقدام ضد امنیت ملی است

سخنان و نوشته های بعضی افراد منتسب به جریان دوم خرداد بر خلاف امنیت ملی است و قبل از دیگران وظیفه خود اصلاح طلبان است که با این دوستان خود برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسرتیپ سید مسعود جزایری که درحاشیه بازدید از نمایشگاه نیروی انتظامی سخن می گفت، تاکید کرد : پایه ها واساس نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی براسلام ناب محمدی (ص) است وهرگونه خدشه ای برآن همراهی با شیطان و هم راستا شدن با شر مطلق یعنی رژیم آپارتاید آمریکا می باشد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون سئوال موجود در سطوح مختلف مردم و نخبگان درباره اظهارات اخیر اکبر گنجی گفت: ابهامی که اکنون در سطوح مختلف و به ویژه نخبگان جامعه پیش آمده است، این است که سکوت در برابر سخنان سخیف و خلاف حقیقت افرادی که به هر شکل از دوستان و یاران و هم مبارزه ای های جریان معروف به اصلاح طلب به حساب می آیند، به چه معنا تلقی می شود.

سردار جزایری وظیفه همه شهروندان و به خصوص دلسوزان نظام و انقلاب را  صیانت از ارزش ها با اهمیت ارزیابی کرد و اظهار داشت: دلسوزان نظام و انقلاب نگذارند نا اهلان امنیت ملی کشور را بازیچه امیال و هوس های خود قرار دهند.

کد مطلب 763750

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