به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار به درخواست سردبیر این نشریه برای بازدید از این مرکز غیردولتی گفتگوی ادیان در کشور صورت گرفت.
اعضای تحریریه و خوانندگان مجله «مذهب» در دیدار دو هفتهای خود از ایران، قصد دارند با مراکز دینی و مذهبی شهرها و استانهای مختلف از نزدیک آشنا شوند. این گروه همچنین پس از بازدید از مؤسسه گفت و گوی ادیان با سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق کشور دیداری داشتند و در این دیدار حول مسائل دینی با وی به گفتگو نشستند.
ملاقات با روحانیان در شهر قم؛ بازدید از آتشکدهای در شهر یزد، ملاقات با خلیفهگری ارامنه در اصفهان، دیدار از یکی از مدارس قرآنی شیراز، زیارت حرم امام رضا (ع) در مشهد و ... از دیگر برنامههای این گروه است.
سردبیر این مجله گفت: دیدار سال من با آقای ابطحی، رئیس مؤسسه گفت و گوی ادیان در سارایوو دلیل اصلی علاقهمندی به برگزاری این تور بود. وی اظهار داشت: مجله دنیای مذهب هر سال تورهای مذهبی را برای خوانندگان و علاقهمندان به این مسائل برگزار میکند.
وی افزود: با توجه به اینکه ایران یک کشور دینی مسلمان است و با توجه به دیدار شخصی من با رئیس موسسه گفت و گوی ادیان و درک این مسئله که امکان حضور ادیان دیگر در ایران فراهم است ما برای برگزاری این تور در ایران اقدام کردیم.
وی گفت: من فکر نمیکردم با توجه به تبلیغات منفی که در خصوص ایران در کشورهای اروپایی و غربی صورت میگیرد، این تور برگزار شود اما در مدت دو هفته هفتاد نفر برای شرکت در این تور ثبت نام کردند و ما مجبور شدیم پذیرش متقاضیان را متوقف کنیم و این میزان علاقهمندی برای بازدید از ایران برای من غیرمنتظره بود.
سید محمد علی ابطحی، رئیس مؤسسه گفت و گوی ادیان در این دیدار ضمن تشریح فعالیتهای مؤسسه گفت و گوی ادیان در ایران گفت: دین عنصر گرانقیمتی است که به دلیل این ارزش، بدل آن زیاد ساخته میشود و خیلی از افراد سعی می کنند به این وسیله از آن سوءاستفاده کنند.
وی در جمع اعضای تحریریه و خوانندگان مجله دنیای مذهب اظهار داشت: خیلیها در دنیا به نام دین صحبت میکنند درحالی که منافع خود را میخواهند و خشونت و نفرت را ترویج میدهند درحالی که دین جز به صلح دعوت نکرده است. ابطحی گفت: ما به عنوان مسلمان با راهاندازی این مجموعه گفتگویی میخواهیم به کسانی که میخواهند در زمینه ادیان تلاش کنند کمک کنیم تا بتوانیم ادیان را بر محور مشترکات خود به همکاری دعوت کنیم تا در برابر موج نفی معنویت ایستادگی کنیم.
دکتر شهرام پازوکی عضو هیئت مدیره مؤسسه گفت و گوی ادیان نیز در این نشست بحث گفتگوی ادیان را بحثی جدی عنوان کرد. وی با اشاره به دیدگاههای مولانا و ابن عربی، درخصوص اعتقاد به تمامی انبیای الهی، باور به نبوت را باور تمام ادیان خواند که نسبت به آن غفلت صورت گرفته است.
آزش آبائی از اعضای یهودی هیئت علمی مؤسسه گفت و گوی ادیان نیز ضمن تشریح وضعیت همزیستی یهودیان در ایران حضور در مؤسسه گفت و گوی ادیان را برای شناخت جامعه ایرانی از یهودیان و همچنین شناخت یهودیان از دیگر ادیان مؤثر ارزیابی کرد.
اعضای تحریریه و خوانندگان مجله «دنیای مذهب» لوموند در این دیدار همچنین از کتابخانه تخصصی موسسه گفت و گوی بازدید کردند و از همکاری نزدیک ادیان با یکدیگر در ایران در موسسه گفت و گوی ادیان ابراز خوشحالی کردند.
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