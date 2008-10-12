علی کفاشیان برای ریاست و هیئت اجرایی ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با حضور در کمیته ملی المپیک برای سمت ریاست و هیئت اجرایی دهمین مجمع کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد.

نصرالله سجادی که پیش تر برای خزانه داری ثبت نام کرده بود، برای نایب رئیسی هم نامزد شد. مهدی امینی هم که صبح امروز برای ریاست کمیته ملی المپیک ثبت نام کرده بود، برای خزانه داری کمیته ملی المپیک هم خود را نامزد کرد.

امروز یکشنبه 21 مهرماه آخرین روز از ثبت نام کاندیداهای هیئت رئیسه و هیئت اجرایی حاضر در دهمین مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک است. این مجمع هفتم آبان ماه در تهران برگزار می شود.