وزرای خارجه اتحادیه اروپا و بلاروس فردا با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزرای خارجه 27 عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ با سرگئی مارتینوف همتای بلاروس خود دیدار خواهند کرد.

این اولین ملاقات وزرای خارجه اتحادیه اروپا با وزیر خارجه بلاروس در این سطح از سال 2004 است.

فنلاند و لهستان از کشورهایی هستند که خواستار کاهش تحریم های اتحادیه اروپا علیه مینسک شده اند.

آلکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با اجازه دادن به گروههای مخالف در این کشور برای شرکت در انتخابات خواستار لغو تحریم های غرب علیه مینسک شده بود.

اتحادیه اروپا به خاطر نزدیکی مینسک به مسکو، لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات های مختلف متهم و بلاروس را تحریم کرده است.

این درحالی است که احزاب طرفدار لوکاشنکو در انتخابات پیروز شدند و مخالفان همچنان لوکاشنکو را به تقلب متهم می کنند.