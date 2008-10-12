کانون پرورش فکری کودک و نوجوان آق قلا راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دوازدهمین مرکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعال در استان گلستان است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان در این مراسم گفت: این مرکز با ‪ ۵۰۰‬متر مربع زیربنا از امکاناتی نظیر کتابخانه‌های کودک و نوجوان، سالن نمایش، کارگاه‌های نقاشی، سفال، انیمیشن، نجوم، ادبی و اتاق قصه‌گویی ویژه کودکان و نوجوانان برخوردار است.

فریدون مردانی بیان داشت: عملیات ساخت این مرکز از آذرماه سال گذشته در این شهرستان آغاز شد و در کمتر از یک سال به ‌بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پرورش فکری آق قلا، اولین مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این شهرستان است که می‌تواند تا ‪ ۵۰۰‬عضو فعال را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته مردانی، حدود 50 هزار کودک و نوجوان این استان زیر پوشش مراکز و کانونهای پرورش فکری منطقه قرار دارند.

استان گلستان بیش از 350 هزار کودک و نوجوان دارد.