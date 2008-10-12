هژمونی آمریکا در حال فروپاشی است/ ظهور قدرت جدید در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی ایران و فرانسه گفت: روابط دو کشور ایران و فرانسه در یک بستر منطقی و تاریخی بر اساس فهم مشترک و منافع متقابل از گذشته ای دور شکل گرفته و این روابط می تواند پلی بین سیاست های منطقه ما و سیاست های منطقه مدیترانه - فرانسه باشد.

وزیر خارجه با اشاره به ناکامی های آمریکا در عراق و افغانستان گفت: امروز هژمونی و سلطه طلبی آمریکا در منطقه در حال فروپاشی است و ریشه این مسئله نیز نه در ضعف قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی آمریکا بلکه در تغییر شکل قدرت اوست؛ حقیقت آن است که امروز قدرت جدیدی در حال ظهور است که قدرت ایده های جدید و منطقی است.

وی شکست امروز آمریکا را با عدم قدرت توجیه افکار عمومی و فقدان منطق این کشور مرتبط دانست و ادامه داد: امروز ناتو در افغانستان شکست خورده و این شکست نباید باعث شود اروپایی‌ها از سوراخی که یک بار با طراحی آمریکا گزیده شده این بار با طراحی انگلیس گزیده شوند.چرا که کسانی که نسل قبلی افراط گرایی درمنطقه را ایجاد کردند امروزبه دنبال تداوم همان سناریو هستند که قطعا محکوم به شکست است.

دراین دیدار همچنین رئیس گروه مطالعات ایران و تعادل ژئوپلتیک در مجلس فرانسه با اشاره به نقش و اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه اظهار داشت: در حالی که امروز همه بر نقش منطقه‌ای ایران تاکید دارند ما این کشور را صاحب نقش در معادلات بین‌المللی می‌دانیم.

وی افزود: نقش ایران در کمک به حل بحرانهای منطقه بیانگر سیاست های مثبت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه است.

بیانکو استفاده ایران از انرژی هسته ای با مقاصد صلح آمیز را بدلیل عضویت کشورمان در آژانس انرژی اتمی حق ایران خواند و گفت: ما معتقدیم که تنها راه رسیدن به یک توافق، تداوم مذاکرات است و این روند باید دنبال شود.