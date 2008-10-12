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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۴۴

نماینده تالش:

طرح تحول اقتصادی دولت فاصله طبقاتی جامعه را از بین می برد

طرح تحول اقتصادی دولت فاصله طبقاتی جامعه را از بین می برد

رشت - خبرگزاری مهر: بهمن محمدیاری گفت: طرح تحول اقتصادی دولت فاصله طبقاتی را در جامعه از بین می برد و پلی برای جهش بزرگ کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس هشتم عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی استادان دانشگاه، نخبگان و مسئولان شهرستان رضوانشهر افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت خدمتگذار در جهت برداشتن فاصله طبقاتی در جامعه حرکت می کنند.

وی گفت: هم اکنون 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار سه دهک جامعه و 30 درصد دیگر در اختیار بقیه دهک های جامعه قرار دارد که تلاش مسئولان توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.

نماینده تالش در مجلس هشتم اظهارداشت: اجرای طرح تحول‌ اقتصادی با هدف ساماندهی یارانه‌ها، عدم اتکای صرف منابع مالی کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، گسترش صنعت و افزایش تولید، مهم و ضروری است.

محمدیاری در ادامه با اشاره به نیازهای حیاتی کشور در زمینه‌های جنبش نرم‌افزاری تولید علم، فن آوری و تولید ثروت با استناد به تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: آموزه‌های دینی ما در زمینه‌های علم آموزی و تولید ثروت بسیار تاکید دارد.

نماینده تالش در مجلس هشتم همچنین خواستاررسیدگی زودتر به مشکلات آسیب دیدگان سیل اخیر در تالش شد.

در نشت هم اندیشی استادان دانشگاه، نخبگان و مسئولان شهرستان رضوانشهر راهکارهای توسعه همه جانبه در این شهرستان بررسی شد.

کد مطلب 763807

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