به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که به همت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و با همکاری مجمع هماهنگی مراکز اسنادی و تاریخ پژوهی کشور (مهتاب) برگزار می شود، جمع کثیری از محققان و تاریخ پژوهان و استادان دانشگاه شرکت خواهند کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی،رئیس مجلس خبرگان رهبری سخنران افتتاحیه این همایش و دکترغلامعلی حداد عادل، ازدیگرسخنرانان آن خواهند بود.

این همایش یک روزه طی دو جلسه صبح و بعد از ظهر به بررسی زوایای تاریخ روابط استعماری انگلیس با ایران خواهد پرداخت. پایان بخش این همایش نیز میزگردی با شرکت بعضی از صاحبنظران با عنوان نقش انگلیس در برآمدن و تداوم سلسله پهلوی خواهد بود.

همچنین قرار است بخشی از سخنرانی های این همایش که در بیست و دومین شماره فصلنامه مطالعات تاریخی (موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی) با عنوان ویژه نامه ایران و استعمار بریتانیا گردآوری شده، در اختیار شرکت کنندگان این همایش قرار بگیرد.