90 میلیون ریال به اقشار نیازمند مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فردین خنجری امروز در نشست خبری هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در ساری وقوع حوادث غیرمترقبه را امری طبیعی دانست و گفت: این استان در زمینه اثرات بلایای طبیعی پنجمین استان حادثه خیز کشور به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: از آغاز سال جاری 10 بلیه طبیعی ازجمله سیل، زلزله و رانش زمین در مازندران به وقوع پیوسته است.

خنجری حجم خسارات وارده در این حوادث را بسیار زیاد ذکر کرد و اظهارداشت: متاسفانه شماری از شهروندان نیز در این حوادث جان خود را از دست دادند.

این مسئول، وقوع بلایای طبیعی در جهان به ویژه در ایران و این خطه را رو به افزایش دانست و گفت: با اقدامات پیشگیرانه می توان آسیب های این حوادث را کاهش داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران ایمن سازی کلی در موارد و زمینه های مختلف و رعایت شیوه های نوین در ساخت و سازها و مقابله با بلایای طبیعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هر چه قوانین و استانداردها در ساخت و سازها بیشتر رعایت شود اثرات بلایای طبیعی کمتر خواهد بود.

خنجری به طوفان اخیر در مازندران اشاره کرد و گفت: در این حادثه به بیش از 500 روستا و هفت هزار واحد مسکونی بین 20 تا 100 درصد خسارت وارد شد.

وی بیان داشت: در اولین ساعات این حادثه 20 تیم جمعیت هلال احمر استان با تمام تجهیزات و امکانات برای کمک و یاری رسانی به مناطق آسیب دیده شتافتند.

وی اضافه کرد: توسط این جمعیت بیش از هشت هزار تخته پتو، 25 تن پوشش نایلونی و پلاستیکی، چهار هزار و 908 تخته موکت، 164 دستگاه چادر امدادی، دو هزار و 327 بسته غذایی شامل انواع کنسرو، خرما، برنج، قند و چای، حبوبات همچنین پودر لباسشویی بین خانواده های آسیب دیده توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در بخش دیگری اظهار داشت: اعتبار مصوب شده امسال این جمعیت برابر 32 میلیارد و 374 میلیون ریال بوده است که از این رقم 5/9 درصد به توانبخشی، 10 درصد به داوطلبان، سه درصد به درمان اضطراری، بیش از شش درصد به خدمات رفاهی، 55 درصد به امداد و نجات، 9/17 درصد به جوانان اختصاص دارد.

خنجری گفت: همچنین اعتبار مصوب جمعیت هلال احمر استان از محل تملک دارایی استان هشت میلیارد و 500 میلیون ریال و درآمد داخلی این جمعیت 15 میلیارد و 19 میلیون ریال است.

به گفته وی در همین مدت 909 دوره آموزش امداد و نجات همگانی، پایه و تکمیلی توسط این جمعیت در استان برگزار شد و 25 هزار و 240 نفر آموزش امداد و نجات را فرا گرفتند.