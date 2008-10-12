لیتبارسکی اخراج نمی شود / عملکرد سرمربی سایپا طبیعی نیست

به گزارش خبرنگارمهر، علی دایی عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا که درنشست خبری سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : من نمی دانم هیئت مدیره سایپا چه تصمیمی درباره لیتبارسکی بگیرد و او در ایران بماند یا نه ولی آنچه مسلم است، قصد اخراج لیتبارسکی را نداریم چرا که صرف نظر از نتایجی که او همراه تیم سایپا بدست آورده ، وی از تجربیات خوبی در فوتبال آلمان برخوردار است که می توانیم از آنها استفاده کنیم .

دایی در مورد سفر ناگهانی و بدون اطلاع لیتبارسکی به امارات اظهار داشت : اگر او بدون اطلاع به امارات رفته باشد به این معنی است که او قراردادش را زیر پا گذاشته و باشگاه سایپا می تواند از مجاری قانونی این موضوع را پیگیری کند. آنچه مشخص است باشگاه سایپا تاکنون به تمامی تعهداتش نسبت به باشگاه لیتبارسکی عمل کرده و او نمی تواند از در این زمینه مدعی باشد.

وی با انتقاد از عملکرد فنی لیتبارسکی پیش از دیدار با پاس همدان تصریح کرد : هیچ مربی نمی تواند بپذیرد روز قبل از مسابقه به جای یک تمرین سبک 40 - 50 دقیقه ای یک تمرین پرفشار برای تیم درنظرگرفته شود وبازیکنان مجبور شوند 32 بارمسافت 100 متر را در 15 ثانیه بدوند. چنین تمرینی برای دوران بدنسازی است نه آمادگی قبل از مسابقه.

دایی اضافه کرد: اگر قرار است تیم تمرین کند باید 72 ساعت قبل از مسابقه باشد و با لحاظ کردن اینکه بازیکنان به اندازه کافی استراحت کنند و انرژی از دست فته بازیکنان جبران شود.

عضوهیئت مدیره باشگاه سایپا افزود : صبح روز بازی با پاس همدان 4 بازیکن ملی پوش سایپا به دلایل نامعلومی از تیم کنار گذاشته می شوند و زمانی که مدیر عامل باشگاه سایپا به لیتبارسکی اطمینان خاطر می دهد که هر نتیجه ای در این مسابقه بدست بیاید وی برکنار نمی شود، این بازیکنان دوباره به اردوی تیم بازمی گردند که اینگونه تصمیمات نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد.

وی با اشاره به دیدارآینده تیم سایپا مقابل سپاهان اظهار داشت: در حالی که سایپا چنین دیدار حساسی پیش رو دارد، سرمربی تیم به امارات رفته و بازیکنان سایپا سه روز تمرین نکرده اند و دوباره سه روز استراحت خواهند کرد. با این شرایط باید امیدوار باشیم سایپا مقابل سپاهان نتیجه بگیرد. به نظر عملکرد لیتبارسکی در تیم سایپا طبیعی نیست. لیتبارسکی تاکنون در تیم سایپا اختیار تام داشته و تمام مسائل فنی تیم زیر نظر مستقیم او بوده است اما با اضافه شدن دو مربی ایرانی ، اختیارات او محدود خواهد شد و تلاش می کنیم تا عملکرد او را کنترل کنیم .