167 هزار خانه روستایی در کشور سنددار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی تابش در حاشیه بازدید از روستای تاریخی کندوان اظهار داشت: در سال جاری نیز سند‌دار شدن 350 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: میزان اعتبارات بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در سال جاری 15 هزار میلیارد ریال برای 200 هزار واحد مسکونی است.

تابش تامین مسکن محرومان از حساب 100 امام (ره) را نیز در سال‌ جاری 811 واحد دانست و گفت: تهیه طرح‌های هادی نیز در 341 روستای کشور در دستور کار قرار دارد که این طرح اجرایی می ‌شود علاوه بر آن برای اجرای طرح هادی در روستای عرب‌ خیل شهرستان بابلسر نیز یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: در این روستا علاوه بر اجرای طرح هادی، احداث پارک، پیاده‌روسازی، طرح هدایت آب‌های سطحی، تسطیح معابر، نصب روشنایی، فضای سبز و واگذاری زمین برای احداث ورزشگاه یادگار امام انجام شده است.

تابش در خصوص طرح آمارگیری مسکن روستایی کشور نیز گفت: این طرح در هشت هزار و 75 روستا و 167 هزار و 500 واحد مسکونی کشور اجرا می‌شود.

وی تعداد افراد به‌کارگیری شده برای اجرایی شدن این طرح را یک‌ هزار و 400 نفر عنوان و تصریح کرد: 350 نفر نیز به صورت غیر‌مستقیم در اجرای این طرح با بنیاد مسکن در مدت یک ماه از 20 مهر تا 20 آبان‌ همکاری می‌کنند.

رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه در این طرح اطلاعات فنی و تخصصی ساختمان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: سطح اشتغال، عمر واحد مسکونی، مساحت زمین، نوع سازه و فعالیت‌های اقتصادی از مواردی است که در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.