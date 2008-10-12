برگزاری نشست خبری پرسپولیس / جشن پرسپولیس با حضور هواداران

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست خبری پرسپولیس با حضور سید داریوش مصطفوی مدیرعامل و افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه بیست و پنجم مهرماه در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار می شود.

همچنین طبق اعلام روابط عمومی این باشگاه، قرار است جشن باشگاه پرسپولیس برای هواداران در تهران و شهرستانها برگزار شود. جشن هواداران تهرانی در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد. در این جشن علاوه بر هواداران باشگاه ، اعضای کادر فنی ، اعضای هیئت مدیره و بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس نیز حضور خواهند داشت.