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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۳

برگزاری نشست خبری پرسپولیس / جشن پرسپولیس با حضور هواداران

برگزاری نشست خبری پرسپولیس / جشن پرسپولیس با حضور هواداران

نخستین نشست خبری باشگاه پرسپولیس روز پنجشنبه هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست خبری پرسپولیس با حضور سید داریوش مصطفوی مدیرعامل و افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه بیست و پنجم مهرماه در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار می شود.

همچنین طبق اعلام روابط عمومی این باشگاه، قرار است جشن باشگاه پرسپولیس برای هواداران در تهران و شهرستانها برگزار شود. جشن هواداران تهرانی در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد. در این جشن علاوه بر هواداران باشگاه ، اعضای کادر فنی ، اعضای هیئت مدیره و بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس نیز حضور خواهند داشت.

کد مطلب 763855

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