ایساف خلع سلاح طالبان را شرط آشتی ملی در افغانستان اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال دیوید مک کرنان فرمانده ایساف(نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان) در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ایساف از هرگونه آشتی ملی و توافق دولت افغانستان با طالبان حمایت می کند.

وی از اعضای طالبان خواست برای برقراری آتش بس، مقاومت را کنار گذاشته و سلاح های خود را تحویل دهند.

مذاکرات هفته گذشته در عربستان به ابتکار این کشور برگزار شده بود و بیش از 12 نفر از اعضای بلند پایه طالبان با تائید حامد کرزای برای شرکت در آن به عربستان سفر کرده بودند. هر چند جزئیات زیادی درباره این نشست و مذاکرات انجام شده در آن منتشر نشده اما فرماندهان ارتش انگلیس معتقدند که این مذاکرات با هدف پایان دادن به خشونت های افغانستان انجام شده است.

این خبر در حالی منتشر می شود که طالبان در روزهای گذشته اعلام کرد که تمایلی برای صلح با کرزای ندارد اما روز گذشته روزنامه لس آنجلس تایمز در خبری اعلام کرد که آمریکا نیز با هدف کاهش خشونتها در افغانستان در اندیشه آموزش جنگ سالاران و گروه های شبه نظامی افغانی است.