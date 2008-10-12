ترافیک میدان آرژانتین روان تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس ولی آذروش با اشاره به روان سازی ترافیک در محوطه میدان آرژانتین در راستای افتتاح پروژه های عمرانی پایانه و پارک سوار بیهقی ، گفت: کلنگ احداث پایانه شرکت واحد در ضلع جنوب غربی پارک سوار مشرف به میدان آرژانتین بر زمین زده شده و در فضایی به وسعت 5 هزار مترمربع که دارای 6 خط اتوبوس است ، طراحی شده است.

وی تاکید کرد: با افتتاح این پروژه مشکلات ترافیکی محوطه پارک سوار بیهقی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

آذروش از رضایت شهروندان به عنوان نقطه قوت این پروژه یاد کرد و افزود: راه اندازی پایانه درون شهری و ارتقاء شاخص توانایی ایستگاههای شرکت واحد از جمله نیازهای ضروری جهت رفاه حال مسافران و مراجعان به پایانه محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت: بر همین اساس و به دنبال هماهنگی که صورت گرفت ، تلاش گردید این پروژه در فاصله زمانی 2 ماهه به بهره برداری برسد.