درخشان: شهر ري پتانسيل بالايي در جودو دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" محمد درخشان رييس فدراسيون جودوكه درمراسم افتتاح خانه جودوي شهرري سخن مي گفت، ادامه داد: درطول 2ماه گذشته اين دومين باري است كه به شهرري مي آئيم وازاينكه مي بينيم اين سالن دراين مدت تغييرات فراواني نموده است، خوشحال هستم اين مركز براي پاسخگويي به خيل عظيم علاقمندان به جودودراين منطقه راه اندازي شده است واميدوارم از آن درجهت پيشرفت ورشد استفاده كنيد.

رييس فدراسيون جودوشهرري را با استعداد وپتانسيل بالا درجودو توصيف كرد وادامه داد: اين مركزبا امكانات درحد استاندارد مي تواند پذيرايي كليه علاقمندان به جودودرشهرري باشد ومن اميدوارم درمكاني به دوراز تنش وبا قيمت براي اعتلاي جودوي تلاش كنيد.

درخشان به درخشش ساريخاني كه اهل شهرري است، درمسابقات آسيايي2000 اشاره كرد وادامه داد: دراوزاكا كه زادگاه كانو است ومهد جودو، ساريخاني درديدارما قبل فينال" تاكي بوتو" كه در همان سال قهرمان المپيك شد را ضربه فني كرد. او با اجراي فن گهواره كه تا چند سال مورد بحث ژاپني ها بود، جايزه فني ترين جودوكارآسيا را دريافت كرد. كاربزرگ ساريخاني يك افتخار فراموش نشدني براي ايران وشهرري است.

وي دربخش ديگري ازسخنان خود يادآورشد: هم اكنون3 جودوكاربه نامهاي غفار، ملك محمدي وقمي ازهمين شهرري درتيم ملي كه قراراست هفته آينده براي حضوردرمسابقات آسيايي به قزاقستان اعزام شود، عضويت دارند. اين يعني شهرري نيمي ازنفرات تيم ملي جودورا دراختياردارد. انشاءالله شما هم ازتجربيات مربيان خود به خصوص اميرقمي كه توانسته چنين نفراتي را تربيت كند، استفاده كرده ورشد كنيد.

درخشان درپايان تصريح كرد: ما همچون گذشته ازجودوي شهرري حمايت وپشتيباني مي كنيم وبا توجه به قيمتي كه اين مساله دارد، اميدوارم جودوي شهرري نماينده بيشتري درميادين بين المللي داشته باشد.