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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۶

تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری بین‌المللی کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت دوچرخه سواری کرمان از آغاز تور دوچرخه سواری بین المللی در استان خبر داد.

حسین اسلامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تور دوچرخه سواری بین المللی شهید باهنرکرمان از عصر امروز در این استان شروع شد و تیمهای شرکت کننده در پنج دور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: در این دوره رقابت ها تیمهای شهرک صنعتی زاهدان، شهرداری مهریز، استانداری کرمان، پتروشیمی تبریز، نیروی زمینی ارتش، صنعت مس، صنعت مس نوین، دانشگاه آزاد و دو تیم خارجی ارمنستان و قزاقستان حضور دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: جایزه این دوره رقابت ها 35 هزار دلار است که بین تیمهای برتر این تور تقسیم می شود.

اسلامی اضافه کرد: امروز در محور هفت باغ به ماهان این دوره مسابقات در رشته تایم تریل انفرادی انجام می شود.

کد مطلب 763860

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