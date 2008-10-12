حسین اسلامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تور دوچرخه سواری بین المللی شهید باهنرکرمان از عصر امروز در این استان شروع شد و تیمهای شرکت کننده در پنج دور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: در این دوره رقابت ها تیمهای شهرک صنعتی زاهدان، شهرداری مهریز، استانداری کرمان، پتروشیمی تبریز، نیروی زمینی ارتش، صنعت مس، صنعت مس نوین، دانشگاه آزاد و دو تیم خارجی ارمنستان و قزاقستان حضور دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: جایزه این دوره رقابت ها 35 هزار دلار است که بین تیمهای برتر این تور تقسیم می شود.

اسلامی اضافه کرد: امروز در محور هفت باغ به ماهان این دوره مسابقات در رشته تایم تریل انفرادی انجام می شود.

