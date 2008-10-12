150 هزار نفر در کرمان آموزش امداد و نجات دیدند

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، عصر امروز جواد کمالی در مانور امداد و نجات در شهر کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان کرمان طبق آمار سالهای گذشته یکی از استانهای حادثه خیز است و حجم زیادی از تلفات بلایایی طبیعی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: یکی از مهمترین عواملی که می تواند در کاهش میزان تلفات موثر باشد آموزش همگانی در مناطق خطرخیز است که طبق برنامه ریزی انجام شده در استان کرمان در سال جاری 270 هزار نفر این آموزش ها را فرا خواهند گرفت.

کمالی با تکید بر اهمیت امداد هوایی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عملیات های امداد و نجات در صورت بروز حوادث امداد هوایی است که در مانور امروز برای اولین بار در سطح کشور در کرمان اجرا می شود.

وی با اشاره به شرکت دستگاه های امدادی مختلف و 60 نفر امدادگر در این عملیات عنوان کرد: برای بالا بردن سطح هماهنگی دستگاههای مرتبط در امداد رسانی، دستگاه های مختلف در این عملیات شرکت می کنند.