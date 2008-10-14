تدابیر فوری برای حل مشکل مسیحیان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "یونادم کنا" و "عبدالاحد افرام" دو تن از نمایندگان اقلیت مسیحیان عراق در پارلمان این کشور با نوری المالکی دیدار کردند.



در این دیدار، تهدیدها علیه اقلیت مسیحی در شهر موصل و اقدامات لازم برای تامین امنیت آنها در استان نینوا و تمام استانهای عراق بررسی شد.

نوری المالکی در این دیدار گفت : مسیحیان نیز حق دارند همانند دیگر طوایف ملت عراق، زندگی امن و باعزتی داشته باشند.



وی افزود : مسیحیان یکی از طیفهای مهم ملت عراق هستند و مستحق توجه و فراهم شدن تمام نیازهایشان هستند.



وی خاطر نشان کرد : دولت به این مسئله توجه دارد و تدابیر فوری را برای حل تمام مشکلاتی که مسیحیان در موصل با آن روبرو هستند، اتخاذ خواهد کرد.



طی روزهای آینده ، فشارها بر مسیحیان افزایش یافته است که این امر سبب شده است برخی از خانواده های مسیحی مجبور به فرار به اطراف شهر موصل شوند، منابع مختلف گفته اند برخی از خانواده های مسیحی عملا از موصل فرار کرده اند و برخی دیگر هدف حملات مسلحانه قرار گرفته اند.



نوری المالکی گفت : به فرماندهی عملیات نینوا و دستگاههای امنیتی دستور داده خواهد شد تا اقدامات لازم را برای حمایت از مردم مسیحی انجام دهند تا همانند دیگر قشرهای ملت عراق، بتوانند در امنیت زندگی کنند.



وی افزود : تدابیر لازم برای بازگشت مهاجران به منازلشان و پیگرد و دستگیری گروههای تروریستی را که در پس این طرح تروریستی هستند، انجام خواهیم داد.