سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون اروپای وزارت خارجه امروز ضمن احضار جفری آدامز، سفیر نگلیس در تهران به وزارت خارجه، مراتب اعتراض شدید دستگاه دیپلماسی کشورمان به تصمیم این کشور درخصوص آزادی فوزی بداوی نژاد سردسته گروه مهاجمان تروریست به سفارت کشورمان را به اطلاع وی رساند.

معاون اروپای وزارت خارجه در این دیدار با اشاره به محکومیت این اقدام از سوی دبیر کل وقت سازمان ملل خاطرنشان کرد: آزادی تروریستی که در قلمرو انگلیس به حریم حاکمیتی ایران تجاوز نموده ومسئول شهادت دو دیپلمات ایرانی و جراحت شماری از دیپلمات های کشورمان و اولین سابقه تهاجم و اشغال یک سفارت خارجی در خاک انگلیس بوده است، یک اقدام غیر قابل دفاع و محکوم است.

صفری افزود: تصمیم اخیر متعاقب تصمیم قبلی دولت انگلیس برای خارج نمودن منافقین از لیست گروههای تروریستی انگلیس صداقت آن کشور برای داشتن روابط خوب با ایران را در معرض تردید جدی قرار داده است.

وی همچنین در این دیدار بر درخواست سابق کشورمان برای توقف این تصمیم غیرعادلانه و استرداد تروریست مزبور به ایران تاکید کرد.

جفری آدامز نیز دراین دیدار با تصریح بر اینکه فوزی بداوی نژاد بر اساس قوانین انگلیس یک تروریست است که دوره مجازات خود را سپری نموده، اعلام داشت که درخواست کشورمان را ضمن انعکاس به دولت متبوعش مورد بررسی قرار می دهد.

در تاریخ 10 اردیبهشت 1359 سفارت کشورمان در لندن مورد تهاجم شش نفر تروریست به سردستگی فوزی بداوی نژاد قرار گرفت که نهایتا در این عملیات ترویستی پس از 5 روز اشغال و گروگانگیری 26 نفر، دو نفر از دیپلمات های ایرانی به شهادت رسیده و تعداد دیگری از ساکنان سفارت ایران در لندن در این جریان مجروح شده و ساختمان سفارت نیز در جریان این حادثه به طور کامل تخریب گردید.