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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۲۱:۲۱

دیدار هیئت پارلمانی فرانسه با رئیس مرکز پژوهشهای مجلس

ژان لوئی بیانکو نماینده مجلس فرانسه که در راس یک هیئت پارلمانی به کشورمان سفر کرده، بعد از ظهر امروز یکشنبه با احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازاداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس، احمد توکلی در این دیدار با اشاره به نقش مجالس در ساختار سیاستگذاری کشورها گفت: ارتباط بین مجالس کشورها می تواند باعث برقراری هر چه بیشتر مناسبات بین دولتها گردد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشد و گسترش صورت گرفته در علوم مختلف بعد از انقلاب اسلامی گفت: علوم و فنون متعلق به همه بشر است و انسان مجاز است که نسبت به استفاده هر چه بیشتر علوم صلح آمیز اقدام کند و هیچ ملتی را نمی توان نسبت به استفاده از علم محروم کرد.

توکلی در ادامه با اشاره به رفتار متناقض کشورهای اروپایی و غربی در برخورد با تروریسم گفت: متاسفانه اغلب شاهد هستیم که کشورهای اروپایی و غرب در موضوعات واحد استانداردهای دوگانه را مورد عمل قرار می دهند.

وی با اشاره به مقاومت و استقلال طلبی جوانان ایران در طول 8 سال دفاع مقدس گفت: امروزه همان روحیه در بدست آوردن فن آوری صلح آمیز هسته ای در جوانان و مردم ما وجود دارد.

ژان لوئی بیانکو نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه خاص ایران در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه گفت: ایران از جمله کشورهای مهمی است که نقش بارزی در معادلات منطقه و مناسبات بین المللی دارد.

 

کد مطلب 763880

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