دیدار هیئت پارلمانی فرانسه با رئیس مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازاداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس، احمد توکلی در این دیدار با اشاره به نقش مجالس در ساختار سیاستگذاری کشورها گفت: ارتباط بین مجالس کشورها می تواند باعث برقراری هر چه بیشتر مناسبات بین دولتها گردد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشد و گسترش صورت گرفته در علوم مختلف بعد از انقلاب اسلامی گفت: علوم و فنون متعلق به همه بشر است و انسان مجاز است که نسبت به استفاده هر چه بیشتر علوم صلح آمیز اقدام کند و هیچ ملتی را نمی توان نسبت به استفاده از علم محروم کرد.

توکلی در ادامه با اشاره به رفتار متناقض کشورهای اروپایی و غربی در برخورد با تروریسم گفت: متاسفانه اغلب شاهد هستیم که کشورهای اروپایی و غرب در موضوعات واحد استانداردهای دوگانه را مورد عمل قرار می دهند.

وی با اشاره به مقاومت و استقلال طلبی جوانان ایران در طول 8 سال دفاع مقدس گفت: امروزه همان روحیه در بدست آوردن فن آوری صلح آمیز هسته ای در جوانان و مردم ما وجود دارد.

ژان لوئی بیانکو نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه خاص ایران در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه گفت: ایران از جمله کشورهای مهمی است که نقش بارزی در معادلات منطقه و مناسبات بین المللی دارد.