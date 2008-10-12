فعالیت مسلحانه از منطقه کردستان عراق بر ضد ایران مشکل ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری" اصوات العراق " شیخ جلال الدین صغیر نماینده پارلمان عراق و عضو بزرگترین ائتلاف عراق یکپارچه( که 83 کرسی از مجموع 275 کرسی را در اختیار دارد) گفت : مشکلات جدی در زمینه فهم حدود و حوزه اختیارات دولت فدرال و منطقه کردستان وجود دارد وبه شخص نخست وزیر فعلی و یا نخست وزیران سابق ربطی ندارد.



وی درباره نشستی که امروز میان رئیس جمهوری و معاونانش با رئیس منطقه کردستان عراق برگزار می شود،اظهار داشت : بخش از این مشکلات به مسائل قدیمی و برخی به مسائل جدید مرتبط است که با تدابیر امنیتی که دولت فدرال می خواهد در برخی مناطق مانند خانقین اتخاذ کند، ارتباط دارد.



عضو ائتلاف عراق یکپارچه گفت : مسائل دیگری میان طرفین وجود دارد که حل نشده است مانند موضوع نفت، گمرک، نوع و محدوده اختیارات ایالت و دولت مرکزی.وی توضیح داد : جلال طالبانی رئیس جمهوری به تماسهای خود برای دستیابی به نقاط مشترک درباره فراکسیونهای سیاسی دست یابد.



الصغیر با اینکه نسبت به حل برخی مسائل مانند قانون نفت و گاز خوش بین نیست، اعلام کرد : پیچیدگی هایی در این مسئله وجود دارد که مانع دستیابی به راهی برای حل این مشکل در آینده نزدیک می شود.



وی افزود : از جمله مسائل پیچیده دیگری میان طرفین، مسئله توافقنامه امنیتی با آمریکا، اوضاع بحرانی در مرزهای عراق و ترکیه به سبب تحرکات حزب کارگران کردستان و مشکلات ناشی از گروههای مسلحی است که از منطقه کردستان عراق بر ضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند که سبب بحرانی شدن اوضاع میان عراق وایران ازیک سو ومیان ایران و ایالت کردستان از سوی دیگر شده است.



سوم اکتبر(12 مهر) نشستی با شرکت جلال طالبانی رئیس جمهوری، طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در تفرجگاه بوکان در استان سلیمانیه عراق برگزار شد که اخبار ضد و نقیضی درباره نتیجه این نشست مطرح شد، اما فؤاد معصوم از اعضای ائتلاف کردستان عراق که 53 کرسی در پارلمان عراق دارد، گفته بود این نشست رسمی نیست و صرفا به سبب حضور معاونان رئیس جمهوری در منطقه برای گذراندن تعطیلات عید فطر برگزار شد.



معصوم این موضوع را که نشست دوکان تلاشی برای محدود کردن اختیارات نوری المالکی نخست وزیر عراق باشد، تکذیب کرد و گفت : چنین مسئله ای در نشست مذکور مطرح نشد.