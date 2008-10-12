به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که عصر امروز در مراسم اجرای طرح جهادی موضعی بهسازی و ساماندهی دره مهران ، واقع در منطقه 4 شهرداری سخن میگفت ، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : یکی از معضلات شهر تهران همین لکهها و نقاطی مانند دره مهران است که آسیب پذیرند و برای جوانان و خانوادهها نوعی تهدید محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه طرحهای جهادی هفتهای یکبار در یک منطقه ، در سال جاری به طرح های جهادی موضوعی و موضعی تبدیل شده و دره مهران نیز یکی از همین موارد بوده است ، افزود: 8 نقطه دیگر در تهران مانند دره مهران و خاک سفید سابق وجود دارد که مصمم به حل و فصل مسایل آن نقاط بوده و به هیچ عنوان کوتاه نمیآییم و توجهمان این است که به مردم نیز ظلم نشود.
شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه بعضی افراد ساکن این مناطق خود قربانی حوادث هستند ، اظهار داشت: دست این افراد را میگیریم و نمیخواهیم وقتی از چنین مناطقی بلند میشوند در نقاط دیگر نیز مشکلاتی شبیه به دره مهران و خاک سفید ایجاد شود.
قالیباف با اشاره به طرح ساماندهی محله خاک سفید در زمان تصدی فرماندهی نیروی انتظامی بیان داشت : آن زمان مقاومتهای بسیاری برای ساماندهی خاک سفید وجود داشت و خیلی ها نیز عقب نشینی کردند اما امروز تجربه ایستادن در برابر آن مشکلات و مقاومتها ، ساماندهی دره مهران را نتیجه داد.
وی با بیان برخی مسایل در دره مهران و خاک سفید سابق و معضلات اجتماعی پیش آمده در این نقاط اظهار داشت : مدیریت شهری نمیتواند این مسایل و این نقاط را در شهر تحمل کند هرچند که برخی از این افراد قربانی جامعه و روزگار هستند و شاید حتی من نیز در بوجود آمدن مشکلات آنها سهیم باشم.
قالیباف با بیان اینکه حرکتهای اینچنینی مسایل حاشیهای زیادی نیز دارد گفت : خوشبختانه در ساماندهی دره مهران با کمترین حاشیه مواجه شدیم و از مجموع 100 خانه واقع در این نقطه تنها 4، 3 خانه نسبت به اقدام انجام شده معترض هستند.
وی با بیان اینکه این تعداد نیز مجددا مورد بررسی قرار خواهند گرفت تصریح کرد : ما جلوی هرگونه زیاده خواهی را خواهیم گرفت و اجازه نمیدهیم کسی فرصت طلبی کند. پولی که در اختیار ساکنان سابق دره مهران قرار گرفت متعلق به بیتالمال است و از زیاده خواهی آن جلوگیری میکنیم اما اگر کسی نیازمند کمک باشد کاری میکنیم تا آسیب نبیند.
شهردار پایتخت در ادامه خطاب به رسانهها بیان داشت : از رسانهها ، به ویژه از شبکه تهران و رادیو تهران توقع داریم به این مسئله به عنوان موضوعی اجتماعی بپردازند تا ادامه کار با سرعت بیشتری پیش رود.
وی ضمن قدردانی ازتمام کسانی که با اعتماد به مدیریت شهری فرصت انجام این تصمیم را فراهم کردند، گفت : با تلاش رسانهها ، میتوان کمتر از یکسال تمام این نقاط در تهران را ساماندهی کرد و ساکنین آن محدوده را با توجه به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و با توجه به اقشار مختلف مردم ، نجات داد.
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