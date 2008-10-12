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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۷

جام‌جهانی فوتسال - برزیل

برتری ایران برابر اوکراین در پایان نیمه نخست/ شمسایی بازی با ایتالیا را از دست داد

برتری ایران برابر اوکراین در پایان نیمه نخست/ شمسایی بازی با ایتالیا را از دست داد

تیم فوتسال ایران در پایان نیمه نخست دومین دیدارش از مرحله دوم مسابقات جام جهانی فوتسال مقابل اوکراین به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 19 (به وقت تهران) در سالن "ماراکانازینیو" شهر ریودوژانیرو برزیل و به قضاوت اسلام خان از موزامبیک آغاز شده است، تیم فوتسال کشورمان موفق شد در پایان نیمه نخست برابر اوکراین به پیروزی 5 بر 3 دست یابد.

وحید شمسایی(10 و 13 - هر دو گل از روی نقطه پنالتی)، محمد طاهری(15 و 19- نقطه پنالتی دوم) و فیلیپی اف(11- گل به خودی) برای تیم فوتسال ایران گلزنی کردند. همچنین ماکایف(6)، چپورنیوک(9) و خورسوف(16) گل های اوکراین را به ثمر رساندند.

ضمن اینکه در دقیقه 11 این دیدار، داور مسابقه به وحید شمسایی کاپیتان تیم فوتسال کشورمان کارت زرد نشان داد تا وی دو اخطاره شده و دیدار بعدی تیم ایران برابر ایتالیا را از دست دهد. همچنین محمد کشاورز از ایران و فیلیپی اف و لگچانوف از تیم اوکراین دیگر بازیکنان اخطاری ایران در این مسابقه بودند.

در این نیمه وحید شمایی از ایران در دقیقه 14 و لگچانوف از اوکراین در دقیقه 19 موقعیت خود از روی نقطه پنالتی دوم را از دست دادند.

کد مطلب 763892

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