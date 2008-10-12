دستاورد بوش برای مردم آمریکا و منطقه ناامنی و بی ثباتی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس کمیسیون قانونگذاری مجلس ملی این کشور بعد ازظهر امروز با سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کردند.

جلیلی دراین دیدار با اشاره به ریشه های عمیق فرهنگی و تاریخی ایران وافغانستان گفت: مردم مسلمان ایران و افغانستان پیوند عمیق دینی و فرهنگی با یکدیگر دارند و تاریخ و فرهنگ کهن باعث تحکیم پیوند آنان شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن ابراز نگرانی از افزایش ناامنی در افغانستان اظهار داشت: حضور اشغالگران در افغانستان نه تنها امنیت این کشور را به مخاطره انداخته که مشکلات اقتصادی و بیکاری در این کشور را افزایش داده است.

وی با اشاره به فرهنگ غنی، تمدن تاریخی و مجاهدت خستگی ناپذیر مردم افغانستان در طول تاریخ تاکید کرد: وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان آینده روشنی را برای این کشور رقم خواهد زد.

برهان الدین ربانی نیزدراین دیدار گزارشی ازآخرین تحولات افغانستان رابه اطلاع جلیلی رساند واز همکاری های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد امنیت، ثبات و بازسازی افغانستان تشکر کرد.

وی وحدت همه گروههای افغانستان را به دور از تعصبات قومی تنها راه توسعه و پیشرفت افغانستان دانست.

این مقام سابق افغانستان با اشاره به توطئه های دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه وجدایی میان امت اسلامی گفت: مسلمانان باید با اتحاد و همبستگی، جلوی توطئه های دشمن را بگیرند.