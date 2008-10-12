تداوم حملات هوایی ترکیه به جدایی طلبان پ. ک. ک در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش ترکیه از حمله هوایی به جدایی طلبان حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک درمنطقه زاپ در شمال عراق خبر داد.

این هفتمین حمله ترکیه به مواضع جدایی طلبان از 3 اکتبر و کشته شدن 17 نظامی این کشور در حمله پ.ک.ک است.

در شرایطی که تنشها بین جدایی طلبان پ.ک.ک و دولت ترکیه شدت یافته، پارلمان ترکیه 17 مهر ماه مجوز حمله به مواضع این گروه را تمدید کرد .

نیروهای پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق و در مرز ترکیه پنهان شده اند و از این نقطه عملیات علیه نظامیان آنکارا را برنامه ریزی می کنند.

درگیری ها میان حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه که از سال 1984 میلادی آغاز شد و تاکنون 39 هزار کشته برجا گذاشته است.



