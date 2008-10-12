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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۲۱:۱۶

تا روز چهارشنبه ؛

سران اروپا بزودی سهم خود در طرح نجات را اعلام می کنند

سران اروپا بزودی سهم خود در طرح نجات را اعلام می کنند

کشورهای اروپایی قرار است تا روز چهارشنبه این هفته مبلغی را که هر کدام از آنها قصد دارند به طرح نجات اقتصادی اروپا اختصاص دهند، اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری فرانس 24، دیدیئر ریندر وزیر دارایی بلژیک یکشنبه شب در حاشیه نشست سران منطقه یورو در پاریس که به بررسی بحران مالی اروپا اختصاص دارد، به خبرنگاران گفت: آنچه که اکنون باید انجام داد این است که هر کدام از کشورها مبلغی را که می خواهند به طرح نجات کمک کنند، معین نمایند.

وی افزود: این کشورها باید تا روز چهارشنبه مبلغ کمکی خود را اعلام کنند.

بنا براین گزارش این مبالغ برای کمک به بانک ها و تضمین سرمایه ها و انتقال مبالغ بین بانک ها بکار گرفته خواهند شد.

سران 15 کشور حوزه یورو در اروپا امشب در اجلاس خود در پاریس سعی دارند راه حلی برای بحران مالی کنونی این قاره بیابند. این نشست در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نشست سران 27 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 763916

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