مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : رضایت مردم اصل مهم نظام است

کروبی نامزد ریاست جمهوری شد

آخرین خبر از تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 87 اعلام شد

نماینده نهاوند: حساب ذخیره ارزی محرمانه نیست



اعتماد:

برای انتخابات ریاست جمهوری ، کروبی با شعار تغییر آمد

اعتراض نمایندگان به تصمیم جدید احمدی نژاد، حساب ذخیره ارزی نباید محرمانه باشد

در نامه ای علنی به علی لاریجانی عنوان شد، اعتراض توکلی به پرداخت صد میلیون به نمایندگان



اعتماد ملی :

مهدی کروبی به صورت رسمی تصمیم خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد

کروبی: من هولوکاست را مطرح نمی کنم مدارک را ورق پاره نمی خوانم و همه را علیه خود بسیج نمی کنم



ایران :

وزیرامور اقتصادی و دارایی موقعیت مناسب بازارهای مالی کشورمان را برای سرمایه گذاران ایرانی مقیم آمریکا تشریح کرد، بحران غرب فرصت اقتصاد ایران

مدیر عامل کارگزاری سهام عدالت: سهام عدالت بازنشستگان از امروز واگذار می شود

با حضار شعبه 5 بازپرسی و برای رسیدگی به اتهامات، جاسبی دردادسرای کارکنان دولت بازجویی شد

اولین انشعاب درجبهه دوم خرداد، کروبی نامزدی خود را اعلام کرد



ابرار:

هاشمی رفسنجانی : نباید بگذاریم منزلت نظام در نگاه بین لمللی تنزل یابد

علی مطهری : کسی که مشمول دروغگویی شده است نمی تواند مسئول اداره سیاسی کشور باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس: استعفای وزیر کشور بر استیضاحش اولویت دارد

پور محمدی: پالیزدار محاکمه علنی شود



ابتکار:

ادامه اعتصاب در بازار تهران به رغم توقف اجرای قانون مالیات به دستور رئیس جمهور؛ اعتراض به قانون معلق

پیش بینی کارشناسان حوزه نفت و انرژی جهان؛ سقوط قیمت نفت تا مرز 60 دلار

" جنگ پسته" رقابت جدید آمریکا و ایران



اسرار:

هاشمی رفسنجانی و کوفی عنان دیدار کردند

کروبی اولین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم؛ و شیخ اصلاحات آمد...

پاسخ منفی مطهری به درخواست مذاکره کردان

وزیر بازرگانی : احتمال کاهش در آمد نفتی ایران



پول:

گزارش متفاوت دبیر و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از نشست مشترک با اقتصاددانان، 4 سناریو درباره یارانه انرژی

کروبی اولین نامزد رسمی انتخابات آتی ریاست جمهوری ، دبیر کل حزب اعتماد ملی؛ احتمال انصراف در صورت کاندیداتوری خاتمی را رد نکرد

قیمت نفت همچنان رو به پایین



تفاهم:

کشور یکی را باید انتخاب کند؛ تورم یا بیکاری؟

معاون وزیر صنایع اعلام کرد: هر 10 ایرانی یک خودرو

تفاوت آمارهای وزارت کار و مرکز آمار مسئله ی اصلی نیست؛ رسوخ بیکاری به بدنه ی فعال اجتماعی



جام جم:

کروبی: تنها رقیبم احمدی نژاد است

با وجود تصویب نهایی مجلس ، طرح افزایش ظرفیت دانشگاه ها در انتظار اجرا

کارشناسان از عدم تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران می گویند، جزیره ثبات در اقیانوس بحران



جوان:

توکلی: مجلس 100میلیون را فقط به نمایندگان نیازمند بدهد

گزارش تحلیلی جوان از تاثیر بحران مالی بر سیاست خارجی آمریکا، تکان های وال استریت بر کاخ سفید

کروبی دوباره آمد

با ابلاغ آیین نامه ویژه نو آوران صورت می گیرد، 100 هزار میلیارد تومان امکانات برای نخبگان



جمهوری اسلامی:

آیت الله سیستانی خطاب به نوری مالکی نخست وزیرعراق ،زیر بار فشارها برای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نروید

آیت الله هاشمی رفسنجانی دردیدار دبیر کل سابق سازمان ملل ، اشغالگران ناامنی را در منطقه افزایش داده اند

مهلت سه روزه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور برای تعیین تکلیف کردان



حمایت:

چامسکی تاکید کرد: دروغگویی دلیل بحران اقتصادی غرب

آیت الله هاشمی رفسنجانی تشریح کرد: ضرورت نهادینه شدن تحزب

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: نقش موثر شوراهای حل اختلاف استان در رفع مشکلات اقتصادی

تمدن: انتخابات تابع رفت و آمدها نیست



حیات نو:

هاشمی رفسنجانی : باید مراقب بود آستانه تحمل جامعه پایین نیاید

اعتصاب به روز چهارم رسید، بازار همچنان نگران

استیضاح کردان جدی تر شد

وزیر کار و امور اجتماعی: نشانه ای از باز شدن قفل های خزانه نیست



خبر:

هاشمی رفسنجانی : مسئولان به فکر پایین آمدن آستانه تحمل جامعه باشند

پیچیدن خبر استعفای کردان در مجلس

کروبی اولین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم

پور محمدی: پالیزدار محاکمه علنی شود



خورشید:

مالیات برارزش افزوده فقط یک بهانه بود، سرگردانی مردم در بازار تهران

در صورت ادامه بحران ها پیش بینی شد: امکان کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی

در چهل و چهارمین سفر استانی ، گیلان این هفته میزبان رئیس جمهوراست



دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی تصمیم " شورای عالی مسکن" را اجرایی کرد، ایجاد خط اعتباری برای مسکن

اولین کاندیدا برای ریاست جمهوری ، کروبی : جدی آمده ام ، رقیب من احمدی نژاد است

جهرمی همچنان از باز نشدن قفل ها ناراضی است



سرمایه:

مهر 87 در مقایسه با فروردین امسال رخ داد، افزایش نرخ سود سپرده بانک های خصوصی

ادامه اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دیروز بازار تهران تعطیل بود

شعار کروبی پس از اعلام رسمی نامزدی در انتخابات: تغییر وضع موجود با خرد جمعی

تمام سپرده های بانکی آمریکا تضمین می شود، هفت هزار میلیارد دلار طرح دولت بوش



سیاست روز:

5 نماینده مجلس در پاسخ به سیاست روز: انتخابات ایران به بیگانگان ارتباطی ندارد

با اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، کروبی: رقیب جدی من احمدی نژاد است

مالیات بر ارزش افزوده همچنان در ویترین اقتصاد



قدس:

وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگوی اختصاصی با قدس: یارانه نقدی ، همیشگی نیست

درخواست کردان برای مذاکره، مطهری: اول استعفا سپس گفتگو

با اعلام رسمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری ، کروبی چراغ اول را روشن کرد

با قیمت کمتر از 70 دلار ، بحران اقتصاد جهانی نفت را به زانو در آورد



کاروکارگر:

تاکید نمایندگان مجلس بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی در مناطق محروم

رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب استان گیلان: می توانیم با اتکا به مردم و مدیریت بحران ها در جهان نقش آفرینی کنیم

آیت الله سیستانی خطاب به مالکی: زیر بار فشارها برای امضای توافقنامه امنیتی نروید



کارگزاران:

با شعار ساماندهی اقتصاد، دفاع از آزادی مشروع مردم و امنیت، کروبی زنگ انتخابات را نواخت

وزیرکار: کاهش میزان اشتغال نتیجه سیاست بانک مرکزی است

حملات مشکوک به بازار تهران ، معاون اسبق وزارت بازرگانی : بازارمراقب سو استفاده جناحی باشد



کیهان:

خطاب به نوری مالکی ، آیت الله سیستانی: از آمریکا نترسید توافقنامه امنیتی را امضا نکنید

در اجلاس سالانه موسسه بین المللی قدس دردوحه، ولایتی: آمریکا دشمن جهان اسلام است چه شیعه ، چه سنی

مریم قجر عضد انلوابریشمچی رجوی: چرا آمریکا جلوی ایران را نمی گیرد

نشست فوق العاده اصناف با سازمان امور مالیاتی



همبستگی:

در کنفرانس مطبوعاتی با رسانه های داخلی و خارجی صورت گرفت: اعلام رسمی کاندیداتوری کروبی

هاشمی رفسنجانی: نگذاریم منزلت نظام در نگاه بین المللی تنزل یابد

معاون سیاسی وزارت کشور: مهمترین کار من صیانت از آرا مردم است و سلامت انتخابات را صد درصد تضمین می کنم

میشل عون: غربی ها نمی توانند فعالیت های هسته ای ایران را بپذیرند



همشهری:

همه املاک معارض تخریب شد، پایان مرحله اول تبدیل دره مهران به مجموعه گردشگری

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی: واردات بنزین و گازوئیل تا پایان سال 6 میلیارد دلار دیگر نیاز دارد

اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز به زمان دارد



هدف واقتصاد:

هاشمی رفسنجانی : وظیفه همه مسئولان تلاش برای رفع نارضایتی هاست

وزیر کار و امور اجتماعی : نشانه ای از باز شدن قفل های خزانه دیده نمی شود

وزیر بازرگانی : دولت نمی تواند مالیات بر ارزش افزوده را لغو کند، توپ قانون مالیاتی درزمین مجلس

پیشنهاد سفر رایس به تهران برای چانه زنی