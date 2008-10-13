هشت میلیون دلار کالای صنعتی از استان گیلان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عمده این محصولات شامل صنایع غذایی، آشامیدنی، محصولات نساجی، ‌لوازم خانگی، قطعات خودرو، محصولات دارویی و ماشین آلات و تجهیزات است که به کشورهای حوزه قفقاز، خاورمیانه، اروپای غربی و روسیه صادرشده است.

دراین زمینه انواع بستنی و نیز کاشی دیواری به ترتیب با 1/2 میلیون دلار و یک میلیون دلار بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزش مالی به خود اختصاص داده اند.

همچنین محصولات دارویی شامل انواع قرص، پماد و کرم با بیش از 14 میلیون عدد و نیز کیسه های پلی پروپلین با حدود پنج هزار تن محصول، بیشترین میزان صادرات طی چهار ماه اول سال جاری به خود اختصاص داده است.

استان گیلان دارای بیش از 30 واحد صنعتی صادراتی است که در زمینه صادرات انواع محصولات صنعتی به ویژه صنایع نساجی، ‌دارویی، محصولات غذایی و آشامیدنی، لوازم خانگی وغیره فعال است و محصولات تولیدی آنها از طرق مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم صادر می شود.