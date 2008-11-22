تولید سیستم پردازش گفتار و سیگنال در کشور/ تولید نرم افزار ترجمه گفتار

هادی نجار مدیر پشتیبانی و فروش شرکت عصر گویش پرداز در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیت اصلی این شرکت را پردازش گفتار و سیگنال ذکر کرد و گفت: این شرکت توانسته با همکاری متخصصانی از دانشگاه صنعتی شریف موتور جستجویی را طراحی و تولید کند که قادر است گفتار را به متن تبدیل می کند.

وی افزود: با معرفی صدای کاربر به نرم افزار، کاربر کلام خود را به وسیله میکروفن به کامپیوتر منتقل می کند و این نرم افزار به طور همزمان گفتار را تایپ می کند.

نجار به محدودیتهای این نرم افزار پرداخت و اظهار داشت: کلماتی که در این نرم افزار وجود دارد کلماتی است که از قبل به نرم افزار معرفی شده است. ضمن آنکه در این نرم افزار کلمات محاوره ای قابل شناسایی نیستند.

وی با تاکید بر اینکه این نرم افزار این قابلیت را دارد که کلمات محاوره ای را نیز به آن معرفی کرد‌ به مهر گفت: استفاده از این نرم افزار در ادارات و سازمانها برای کاهش بکارگیری نیروی انسانی و افزایش امنیت می توان استفاده کرد.

نجار از ارتقای نرم تبدیل گفتار به متن خبر داد و اضافه کرد: به تازگی نرم افزاری به این مجموعه اضافه کردیم که قادر است فایلهای WAV و MP3 را مستقل از صدای گوینده به متن تبدیل کند ولی کیفیت آن کمتر از آن است که صدای فرد را به نرم افزار معرفی کنیم.

تولید نرم افزار ترجمه گفتار

نجار به قابلیتهای سیستمهای گفتاری اشاره کرد و افزود: از این قابلیتها چون کمتر استفاده می شود که از آن جمله می توان به ترجمه گفتار به سایر زبانها اشاره کرد. از این قابلیت در جنگ امریکا و عراق استفاده شد. آمریکایی سیستمهایی را طراحی و تولید کرد که قادر بود کلام عربی را به زبان انگلیسی ترجمه کند.

نجار ادامه داد: با استفاده از این قابلیت اقدام به طراحی و تولید دیکشنری سفری کردیم که جملات روزمره فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه می کند.

وی با بیان اینکه می توان از این قابلیت در انجام اقدامات امنیتی بهره برداری کرد، ادامه داد: می توان کلمات کلیدی را برای این نرم افزار شناسایی کرد تا نسبت به آن کلمه خاص حساس شود تا در صورت استفاده از آن، سیستم این کلمات را رکورد کند. این قابلیت در سال 1994 در آمریکا طراحی و تولید شد و در سیستمهای تلفنی بکار گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این نرم افزار طراحی و تولید شده است گفت: در متن و گفتار کاربر کلمه خاصی را می توان فعال کرد و این نرم افزار می تواند آن کلمه را جستجو کند و ID کاربر ذخیره شود.

به گفته وی این نرم افزار در نهادهایی چون مجلس، سازمان زندانها، بانکهای تجارت، ملت و پارسیان استفاده می شود و قرار است از این نرم افزار در دستگاههای خود پرداز بهره برداری شود.