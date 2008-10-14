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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۸:۴۲

محسنی ثانی:

مشکل قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد

مشکل قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: خلاء قانونی در اجرایی شدن مصوبات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.

محمد رضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، متاسفانه اجرایی شدن این طرح به دلایلی نامعلوم به تاخیر افتاده به طوری که اثرات مطلوب و خاص آن بروز و ظهور نکرده است.

وی اظهار داشت: این کار در حال انجام است اما تصور بر این بود که چون عالی ترین مقامات کشور یعنی سران سه قوه این مسئولیت را پذیرفته اند با جدیت پیگیری و انجام شود.

محسنی ثانی در خصوص دلایل وقفه در اجرای کامل این طرح تاکید کرد: این بدان معنا نیست که هیچگونه کاری انجام نشده است بلکه بخش عمده ی آن به لحاظ حقوقی بایستی به صورت غیرعلنی انجام می گرفت، که انجام شده و گاهی از سوی رسانه ها اطلاع رسانی شده است.

نماینده مردم سبزوار در ادامه افزود: انتظار می رود تحرک در اجرای این طرح ایجاد شود و جریان این طرح با تحرک جدی توقع مردم را برطرف کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص عدم پرداخت به موقع بن رمضان از سوی مسئولین گفت: این موضوع طی دیداری که با وزیر رفاه و امور اجتماعی انجام شد، پیگیری و مقرر شد این بن هر چند به نام ماه مبارک رمضان بوده اما باید به تمامی بیمه شدگان پرداخت شود.

کد مطلب 763992

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