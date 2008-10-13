علیرضا ابهجی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با احداث واحدهای جدید کت کراکر، الکلاسیون و واحدهای وابسته به آن در پالایشگاه آبادان ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه آبادان به 45 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: راه اندازی این واحدها تا کنون 60 درصد پیشرفت داشته که تا اواسط سال آینده راه اندازی و به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان یادآور شد: هم اکنون روزانه 9 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه آبادان تولید می شود که با اجرای پروژه افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه آبادان روزانه شش میلیون لیتر بنزین به ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه افزوده می شود.

ابهجی همچنین با اشاره به اجرای طرح بهینه سازی در پالایشگاه آبادان گفت: با اجرای این پروژه واحدهای قدیمی قسمت کیفی سازی محصولات جمع آوری شده، واحدهای تقطیر، کیفی سازی محصولات، هایدروکراکر (میان تقطیر) جمع آوری می شوند و واحدهای کیفی سازی جدیدی بر اساس استاندارد یورو 2005 جایگزین این واحدها می شود.

وی افزود: کار مهندسی این طرح در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک کار اجرایی طرح بهینه سازی پالایشگاه آبادان انجام شود.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان در ادامه از احداث نیروگاه جدید در آبادان برای تامین برق مورد نیاز پالایشگاه خبر داد و گفت: این نیروگاه با ظرفیت 150 مگابایت ساعت در روز راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این برای تامین برق پالایشگاه آبادان و برق شهری از نیروگاه های قدیمی موجود استفاده می شد که با راه اندازی این نیروگاه جدید، برق مورد نیاز پالایشگاه از این نیروگاه تامین می شود.