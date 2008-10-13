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۲۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

جام‌جهانی فوتسال - برزیل

ایران با 3 غایب به دیدار ایتالیا می رود

ایران با 3 غایب به دیدار ایتالیا می رود

تیم ملی فوتسال کشورمان در غیاب سه بازیکن تاثیرگذار خود مقابل ایتالیا صف آرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی در بازی روز گذشته تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل اوکراین یک کارت زرد دریافت کرد که با احتساب کارت زردی که در بازی مقابل برزیل گرفته بود دو اخطاره و از همراهی تیم ملی فوتسال کشورمان در بازی مقابل ایتالیا محروم شد. علاوه بر شمسایی، محمد کشاورز نیز در بازی دیروز با کارت قرمز داور جریمه شد تا تیم ملی کشورمان در بازی فردا برابر ایتالیا با محرومیت دو بازیکن تاثیرگذار خود مواجه شود.

در اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان یک بازیکن آسیب دیده نیز حضور دارد که به احتمال فراوان نمی تواند در بازی فردا به میدان برود. مجید لطیفی در نیمه دوم بازی دیروز برابر اوکراین از ناحیه کشاله ران دچار آسیب دیدگی شده است و شانس اندکی برای همراهی تیم ملی فوتسال کشورمان در دیدار پایانی از مرحله دوم مسابقات جام جهانی 2008 برزیل خواهد داشت.

شاگردان حسین شمس فردا (سه شنبه) در آخرین دیدار از مرحله دوم مسابقات فوتسال جام جهانی 2008 برزیل مقابل ایتالیا صف آرایی خواهند کرد.

کد مطلب 764022

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