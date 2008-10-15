خبرگزاری مهر – گروه فرهنگ و ادب: این کتاب در هشت فصل با عناوین چه چیز موجب موفقیت ازدواج می شود، سبکهای ازدواج : خوب، بد، دمدمی، چهار اسب سوار آخر زمان : نشانه های هشدار دهنده، افکار خصوصی تان در ذهن حک می شود، دو ازدواج: ازدواج مرد و ازدواج زن، ازدواج شما: تشخیص، چهار روش بهبود ازدواجتان و مستحکم ساختن زیربناها به عنوان اصلی کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج می پردازد.

جان گاتمن نویسنده این اثر در مقدمه این اثر می نویسد: زوجهایی که در پژوهشهای من شرکت کرده اند و داستانهایشان را در این کتاب با شما در میان می گذارند قوانین طبیعی پنهان و روابط را آشکار می سازند.

نویسنده این اثر برای توضیح مباحث مورد نظر خود از نمونه های عینی که خود به عنوان یک درمانگر با آنها در ارتباط بوده است سخن می گوید و مثال می زند و در پایان هر یک از مباحث نیز به ضرورت خودآزمایی را برای زوجها آورده است تا شرایط خود را با شرایط ایده آل بسنجند و راهکار آن را بیابند.