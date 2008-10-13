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۲۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

حیدری خبر داد :

برگزاری دوی همگانی 450 هزار نفری در قزوین / دعوت از علی آبادی

برگزاری دوی همگانی 450 هزار نفری در قزوین / دعوت از علی آبادی

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی از برگزاری همایش دوی همگانی 450 هزار نفری به میزبانی شهر قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  عزالدین حیدری ضمن اعلام این خبر گفت: براساس هماهنگی های صورت گرفته و برنامه ریزی مسئولان هیئت ورزشهای همگانی و اداره کل تربیت بدنی قزوین تاکنون 450 هزار نفر برای حضور در این همایش پیاده روی ثبت نام کرده اند.

حیدری مسیر برگزاری این همایش را از میدان جانبازان تا پارک فدک عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: با همت مسئولان ورزش استان قزوین قرار است در این همایش به یک هزار نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز ویژه ای اهدا شود.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در پایان از احتمال حضور محمد علی آبادی در این همایش خبر داد و افزود: استاندار از معاون رئیس جمهور ور ئیس سازمان تربیت بدنی نیز دعوت کرده است که در این همایش عظیم حضور داشته باشد.

کد مطلب 764074

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