به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با "آقای سارات آمونگاما" وزیر توسعه بنگاهها و گسترش سرمایه‌گذاری سریلانکا دیدار کرد.

در جریان این ملاقات، وزیر سریلانکایی با ابراز خشنودی از گسترش روابط دو جانبه و سفر مقامات ارشد کشورمان از جمله رئیس جمهور و وزرای امور خارجه و بازرگانی خواستار افزایش روزافزون سطح روابط اقتصادی دو کشور شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های بزرگ اقتصادی تعریف شده در عرصه‌های نفت و گاز پالایشگاهی و سدسازی عنوان کرد که ایران در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکای تجاری سریلانکاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز با تاکید بر ضرورت افزایش مناسبات کشورهای جنوب ـ جنوب تاکید کرد چنانچه همکاری‌های دو و چندجانبه بین کشورهای جنوب بیشتر شود در مواقعی چون شرایط کنونی که بحران‌های مالی جهان صنعتی را در نوردیده است، این کشورها آسیب کمتری خواهند دید و می‌توانند اقتصاد خود را تا حد زیادی از تبعات منفی بحران‌های اقتصادی در کشورهای صنعتی مصون نگهدارند.

سیدشمس‌الدین حسینی در ادامه با اشاره به اینکه روابط بین دو کشور را می‌توان در سه سطح روابط سیاسی، روابط اقتصادی دولت با دولت و همچنین فعالیت بخش خصوصی دو کشور دسته‌بندی کرد، افزود: در بازگشت به ایران هماهنگی‌های لازم با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای توسعه روابط با بخش‌های خصوصی دو کشور صورت خواهد گرفت و این انتظار وجود دارد که دولت سریلانکا نیز اقدامات لازم برای بسترسازی و فراهم آوردن موقعیت مساعد برای همکاری بخش خصوصی دو کشور را فراهم آورد.

وزیر اقتصاد با اشاره به توانمندی‌های طرف ایرانی از جمله در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی اظهار امیدواری کرد که گسترش روابط بخش خصوصی دو کشور زمینه‌ساز استفاده عملی از این فرصت‌ها شده و بر امکان پشتیبانی مالی پروژه‌های مرتبط تصریح کرد.

وزیر توسعه بنگاهها و تشویق سرمایه‌گذاری سریلانکا نیز با استقبال از مواضع مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر بتوان از پتانسیل‌های موجود با کمک دولت‌ها و بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد