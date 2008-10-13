17.1 میلیون تن بار از طریق بخش ریلی در نیمه اول امسال جابه جا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی دهقان امروز در یک نشست خبری گفت: بالغ بر 17 میلیون و 106 هزار و 55 تن کالا شامل ترانزیت، مواد معدنی، کانتینر و مواد نفتی در 6 ماهه نخست امسال توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی حمل شده است.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی افزود: میزان حمل بار در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشته اما از برنامه سالانه شرکت یک درصد و نسبت به برنامه چهارم توسعه 10 درصد عقب تر بوده است.

وی ادامه داد: میزان حمل بار با واحد تن-کیلومتر نیز در 6 ماهه امسال 10 میلیارد و 604 میلیون تن-کیلومتربوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است در حالی که در برنامه چهارم توسعه 30 درصد افزایش پیش بینی شده بود.

دهقان ابراز داشت: در بخش حمل کانتینری نیز طی این مدت 39 هزار و 645 تی ای یو کانتینر حمل شده است که نسبت به مدت مشابه 35 درصد رشد نشان می دهد.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد: در 6 ماهه ابتدای سال جاری یک میلیون و 233 هزار و 853 تن محموله نفتی به نیروگاهها حمل شده و مخازن نیروگاهها از مواد سوختی پر شده است و این اقدام راه آهن علی رغم اتمام قرارداد این شرکت در تاریخ اول خرداد سال جاری با وزارت نفت انجام شده است.

وی در ادامه گفت: حداکثر ظرفیت واگنهای باری راه آهن برای حمل مواد سوختی به دور ترین مسیرها روزانه 220 واگن به ظرفیت 58 تن است.

دهقان تصریح کرد: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیش از 2هزار دستگاه مخصوص حمل گندم از 25 شهریور ماه آماده حمل گندم وارداتی به کشور است و طی 20روز اخیر نیز 130 هزار تن گندم از بنادر امام و بندر عباس به کشور وارد شده است.

وی اظهارداشت: از حجم گندم وارداتی به کشور اطلاع دقیق ندارم اما برنامه حمل گندم وارداتی توسط راه آهن جمهوری اسلامی1.5 میلیون تن است.

دهقان یادآور شد: بودجه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 برابر شده است و بودجه سنواتی این شرکت از 170 میلیارد تومان به 212 میلیارد تومان و 310 میلیارد تومان بودجه از محل دیگری دریافت شده است و هم اکنون نیز در حال جذب دو ردیف اعتباری 250 میلیون دلار و 170 میلیارد تومان هستیم.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ادامه داد: تا حداکثر 10 روز آینده قطار سریع اسیر تهران-یزد با سرعت 160 کیلومتر در ساعت راه اندازی خواهد شد.