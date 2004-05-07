به گزارش خبرنگار" مهر"علي اكبرعرفانيان دانشوردبيرفدراسيون فوتبال ضمن بيان اين مطلب افزود: ازسال آينده مسابقات ليگ برتر كشوربا برنامه ريزي دقيق تري صورت مي پذيرد وداراي تقويم منطبق با تقويم فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا خواهد شد.

مسابقات چهارمين دوره ليگ برتربجاي روزهاي ميان هفته درروزهاي پاياني هفته برگزارخواهد شد. اين برنامه ريزي درتمام سطوح ليگ ادامه خواهد يافت وقطعا درفصل آينده روند روبه رشد فوتبال ادامه پيدا خواهد كرد. ضمنا مسابقات دوستانه نيزهمچون سايركشورهاي جهان درروزهاي تعيين شده ازسوي فيفا برگزارخواهد شد.