فرودگاه مشهد رتبه دوم تعداد مسافر و حجاج را دارد

سروان احمد آریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شلوغ ترین ایام سال در فرودگاه مشهد تعطیلات نوروز و تابستان و اعزام حج عمره و تمتع است که با اجرای تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در مواقع لازم نسبت به روان سازی مسیرهای تردد کنترل مسیرهای ورود و خروج، جلوگیری از ازدحام و شلوغی اقدام می شود.

سروان آریان به آغاز پروازهای حج تمتع در آبان ماه سال جاری اشاره داشت و اذعان کرد با توجه به تعداد مسافر و تجمع خانواده ها در هنگام پروازهای تمتع تاکید ما مبنی بر بدرقه حاجیان در اماکن از قبل تعیین شده، توسط کاروانها و در خارج از فرودگاه است و استقبال از حاجیان در زمان برگشت توسط تعداد محدودی از اعضای خانواده انجام و اجرای مراسم اصلی استقبال در محیط های خانوادگی و خارج از فرودگاه صورت گیرد.

همچنین این مقام انتظامی از نقش موثر رسانه ها و صدا و سیما در فرهنگ سازی نسبت به تجمع خانواده ها در فرودگاه خبر داد و ادامه داد: با توجه به اشتیاق و علاقه مندی استقبال از حجاج در فرودگاه، افزایش پرواز حجاج، احداث پارکینگ و سالنهای استقبال، شاهد تجمع خانواده های کثیری در فرودگاهها هستیم که رسانه ها باید در این امر، نسبت به استقبال و بدرقه حجاج در محیط خارج از فرودگاه فرهنگ سازی کنند تا این تجمع ها موجب ازدحام و ایجاد مشکل شود.

وی همچنین ضمن توصیه به مسافرین در پرواز های مختلف تاکید کرد: مسافرین و خانواده ها باید با هشیاری کامل و آگاهی از قراردادن وسایل شخصیی نظیر بلیت، گذرنامه، مدارک شناسایی، بازگو کردن مسائل شخصی به افراد متفرقه خودداری کنند تا مشکلی برایشان بوجود نیاید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مسافرین محترم در صورت بروز هر گونه مشکل یا حادثه در فرودگاه مشهد می توانند مراتب را با شماره تلفنهای 97- 3400096 در میان بگذارند.