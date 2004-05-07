" بام شكسته بم " در نمايشگاه مطبوعات

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، نمايشگاهي از مجموعه عكس هاي مربوط به زلزله 5 دي ماه 1382 بم ، برگزار شده است .

در اين نمايشگاه 180 قطعه عكس از ميان 5000 عكسي كه هنرمندان عكاس از واقعه زلزله تهيه كرده اند ، به نمايش گذاشته شده است .

گفتني است اين نمايشگاه قبل از سال 1383 در فرهنگسراي نياوران برگزار شده بود كه به دليل در آستانه سال نو بودن ، جمع كثيري از علاقمندان موفق به ديدار از اين نمايشگاه نشدند

به همين دليل معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، با برگزاري دوباره اين نماشگاه در نمايشگاه مطبوعات ، امكان ديدار عموم از عكس هاي اين مجموعه، كه يادآور تلخي هاي زلزله بم است را فراهم كرده است .نمايشگاه" بام شكسته بم " در سالن 4 نمايشگاه بين المللي كتاب داير است .

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