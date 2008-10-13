سرانه مرسولات پستی در کرمان 3/7 درصد افزایش یافت

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به منظور دسترسی آسان به کد پستی ده رقمی و خدمات پستی شماره 1408005 در شهر کرمان راه اندازی شده است.

احمدی گفت: استفاده از خدمات الکترونیک یکی از مهمترین اهداف پست در کرمان است که در همین زمینه پرتابل پست در استان کرمان طراحی شده و مردم می توانند کلیه خدمات پستی را از طریق این پرتابل انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در کرمان 11 اداره پست، 25 دفتر پست شهری دولتی، 88 دفتر خدماتی ارتباطی شهری، 200 دفتر خدمات ارتباطی روستایی بیش از 85 خدمت به مردم ارائه می کند.

این مسئول افزود: توزیع کالا برگ شهری طی چهار مرحله و کالابرگ روستایی طی شش مرحله در استان انجام شده که کالابرگ شهری 95 درصد و کالابرگ روستایی 120 درصد بیش از مرحله قبل توزیع شده است.

وی همچنین یادآور شد: توزیع مرحله پنجم کالا برگ شهری و روستایی از 20 مهر ماه در حال توزیع است.

