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۲۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "چهار سوق" فردا 23 مهر در رادیو تجارت به مناسبت روز دریانوردی به بررسی روابط تجاری و صادراتی و وارداتی ایران از راههای دریایی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناسان ساعت 11:35 به سردبیری مهسا میرچی روی آنتن رادیو تجارت می‌رود.

ـ برنامه "عصر تجارت" 23 مهر ساعت 13:15 از رادیو تجارت روی آنتن می‌رود. دراین برنامه شهیار نصابیان و دوانی به عنوان کارشناس حضور دارند و به موضوعات اقتصادی می‌پردازد.

ـ برنامه "یک پرسش یک پاسخ" ساعت 13:45 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه فردا 23 مهر مسائل مربوط به تسهیلات بانکی و وام را بررسی می‌کند.

ـ ارتقای سطح کیفی برنامه‌های شبکه رادیو جوان هدفی است که در برنامه "بوی باران" بوی خاک" با حضور کارشناسان مربوطه پیگیری می‌شود. محمد خوش‌چهره، امیررضا خادم و اسماعیل میرفخرایی کارشناسان این برنامه هستند.

ـ نمایش "مرگ دستفروش" از شنبه 20 مهر ساعت 22 از رادیو فرهنگ روی آنتن رفته است. این نمایش به سردبیری نادر برهانی مرند و تهیه‌کنندگی محمد مهاجر پخش می‌شود. در "مرگ دستفروش" احمد گنجی، مهین نثری، رضا عمرانی و مهدی نمینی بازی کردند.

ـ برنامه "ذهن زندگی" 23 مهر ساعت 22 از رادیو ایران روی آنتن می‌رود. این برنامه به مدیریت استرس و خلق منفی می‌پردازد.

ـ برنامه "عصای سفید" کاری از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا به مناسبت روز جهانی نابینایان است که 24 مهر روی آنتن این شبکه می‌رود.

ـ بحران مالی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد جهان با حضور کارشناسان اقتصاد در برنامه "یک بررسی" سه شنبه 23 مهر ماه ساعت 22 بررسی می‌شود.

کد مطلب 764192

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