مظنون انفجارات پايتخت عربستان تحت بازجويي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، بندر بن سلطان سفير عربستان در واشنگتن اعلام كرد كه مقامات امنيتي عربستان سرگرم بازجويي از عبد الرحمن سعيد الغامدي از مظنونين طراحي انفجارهاي 12 مي ( اواخر ارديبهشت ماه ) هستند.

بندر بن سلطان ابراز اميدواري كرد كه روند بازجويي اين متهم ، اطلاعات بيشتري براي دستگيري عوامل اين انفجارها در اختيار مقامات عربستان قرار دهد.

سفير عربستان عمليات دستگيري علي الغامدي معروف به ابو بكر الازدي را پيروزي بزرگ در جنگ با تروريسم عنوان كرد. الغامدي در ليست 19 فرد تحت پيگرد نيروهاي امنيتي عربستان مظنون به اجراي اين عمليات است.

در انفجارهاي ما مه گذشته( ارديبهشت ) در رياض، پايتخت عربستان سعودي سي و پنج تن از جمله 9 آمريكايي كشته شدند .

نحوه دستگيري الغامدي هنوز مشخص نيست اما وزارت كشور عربستان اعلام كرد كه الغامدي خود را داوطلبانه به معاون وزير كشور عربستان تسليم كرده است.

با اين حال" علي الاحمد" عضو مركز پژوهشهاي عربستان در واشنگتن در گفتگو با شبكه الجزيره اظهار داشت كه خبر مربوط به تسليم شدن الغامدي ممكن است ترفندي براي تسليم شدن افراد تحت پيگرد باشد.

وي بازداشت الغامدي را در جريان يك عمليات امنيتي بزرگ كه در تاريخ اين كشور بي سابقه بوده ، عنوان كرده است كه در آن هزاران نيروي امنيتي شركت داشتند.

وي ، مقامات رياض را به ايجاد محدوديتهايي بر ضد خانواده الغامدي و بازداشت برادران وپدر وي و برخي خويشاوندانش متهم كرد؛ در حالي كه به گفته وي الغامدي در مقابل تسليم خود ضمانتهايي از مقامات عربستان دريافت كرده بود.

در اين حال يك مقام بلند پايه وزارت دفاع آمريكا"پنتاگون" با ابراز ترديد در مورد نحوه دستگيري الغامدي، آن را ضربه سهمگين بر شبكه القاعده خواند.

اين مسوول كه نخواست نامش فاش شود، افزود: الغامدي از اعضاي برجسته القاعده در عربستان بوده و از طرحهاي تروريستي جاري و آينده نيز آگاهي دارد و احتمال دارد كه وي رهبران برجسته القاعده و اعضاي سعودي آن را بشناسد.

مقامات آمريكا اعلام كرده اند كه الغامدي از سازمان دهندگان و طراحان اصلي شبكه القاعده است و تعدادي از رهبران اين شبكه را مي شناسد كه دو سال قبل درآخرين مراحل حمله نظاميان آمريكا به كوههاي تورا بورا همراه اسامه بن لادن بوده است .

مسوولان عربستان حتي به ماموران اف بي آي و سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا" اجازه داده اند كه در عمليات پيگرد عوامل اين انفجارها با نيروهاي امنيتي سعودي همكاري كنند .

هنوز نقش ماموران اطلاعاتي و امنيتي آمريكا در بازداشت الغامدي مشخص نشده است .

