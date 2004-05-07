به گزارش خبرنگار" مهر" سرمربي تيم ملي واليبال برروي نام مجيد تابش نژاد ومهدي مهدوي خط كشيد تا تعداد اردونشينان به 14 بازيكن تقليل يابد. پارك درنظردارد تا روز27 ارديبهشت ماه دوبازيكن اضافي را به اردوفرا بخواند تا درصورت نياز، جابه جايي لازم را در تيم ملي اعزامي به توكيو انجام دهد. تيم ملي ايران روز27 ارديبهشت ماه به كره جنوبي مي رود تا پس ازانجام دوبازي دوستانه با تيم هيونداي عازم ژاپن شود تا درمسابقات انتخابي المپيك شركت كند.

دراين مسابقات تيمهاي ايران، فرانسه، كانادا، الجزاير، كره جنوبي، چين، ژاپن واستراليا حضوردارند ودرنهايت دوتيم راهي المپيك آتن خواهند شد.