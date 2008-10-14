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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۹:۲۴

اجرایی شدن طرح سلامت جامعه سالمندی در 75 خانه بهداشت بهشهر

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کانون بازنشستگان بهشهر از اجرائی شدن طرح سلامت جامعه سالمندی در 75 خانه بهداشت بهشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتررستمعلی عادل شامگاه دوشنبه در همایش مهرورزان بازنشسته بهشهر که با همکاری بهزیستی، شبکه بهداشت و کانون بازنشستگان بهشهر برگزار شد رعایت حقوق سالمندان را از ضروریات جامعه سالمند دانست.

وی با اشاره به شعار جهانی روز سالمند گفت: همچنانکه در تمام جهان با شعار احترام به حقوق سالمند از آنان حمایت می شود ما نیز باید حق و حقوق آنان را رعایت کرده و برای آنان ارزش قائل شویم.

وی گفت: سالمندان افراد فراموش شده جامعه نیستند و دولت عدالت محور امروز برای سالمندان احترام و ارزش بالائی قائل است.

عادل در ادامه خاطرنشان کرد: سالمند امروز ما نیازمند شرایط مناسب برای خواب، تغذیه، بهداشت و درمان است که باید این موارد در محیطی آرام و بدون دغدغه در اختیار وی قرار گیرد.

مسئول کانون بازنشستگان بهشهردر ادامه از افتتاح مرکز جامع توانبخشی سالمندان نیایش در بهشهر خبر داد و گفت: این مرکز با تحت پوشش قرار دادن 33 سالمند در هر دوره در واقع شیوه بهتر زیستن را به آنان آموزش خواهد داد.

وی گفت: در حال حاضر 200 سالمند تحت نظر و حمایت کانون بازنشستگان بهشهر هستند که با افتتاح این مرکز به تمامی این سالمندان از لحاظ درمانی، فیزیوتراپی، بهداشت، روان شناسی و مددکاری رسیدگی می شود.

در پایان مراسم از 20 بازنشسته بهشهر با اهدا لوح تقدیر و جوائز قدردانی شد.

کد مطلب 764265

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