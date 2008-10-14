اجرایی شدن طرح سلامت جامعه سالمندی در 75 خانه بهداشت بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتررستمعلی عادل شامگاه دوشنبه در همایش مهرورزان بازنشسته بهشهر که با همکاری بهزیستی، شبکه بهداشت و کانون بازنشستگان بهشهر برگزار شد رعایت حقوق سالمندان را از ضروریات جامعه سالمند دانست.

وی با اشاره به شعار جهانی روز سالمند گفت: همچنانکه در تمام جهان با شعار احترام به حقوق سالمند از آنان حمایت می شود ما نیز باید حق و حقوق آنان را رعایت کرده و برای آنان ارزش قائل شویم.

وی گفت: سالمندان افراد فراموش شده جامعه نیستند و دولت عدالت محور امروز برای سالمندان احترام و ارزش بالائی قائل است.

عادل در ادامه خاطرنشان کرد: سالمند امروز ما نیازمند شرایط مناسب برای خواب، تغذیه، بهداشت و درمان است که باید این موارد در محیطی آرام و بدون دغدغه در اختیار وی قرار گیرد.

مسئول کانون بازنشستگان بهشهردر ادامه از افتتاح مرکز جامع توانبخشی سالمندان نیایش در بهشهر خبر داد و گفت: این مرکز با تحت پوشش قرار دادن 33 سالمند در هر دوره در واقع شیوه بهتر زیستن را به آنان آموزش خواهد داد.

وی گفت: در حال حاضر 200 سالمند تحت نظر و حمایت کانون بازنشستگان بهشهر هستند که با افتتاح این مرکز به تمامی این سالمندان از لحاظ درمانی، فیزیوتراپی، بهداشت، روان شناسی و مددکاری رسیدگی می شود.

در پایان مراسم از 20 بازنشسته بهشهر با اهدا لوح تقدیر و جوائز قدردانی شد.