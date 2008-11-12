اسب اصیل ترکمن نیازمند شناسنامه و ساماندهی

حکیم ایگدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: متاسفانه ورود اسبهای دو خون به نسل اسبهای اصیل ترکمن تاثیر منفی گذاشته است.

وی اظهار داشت: برآیندها نشان می دهد که نسل اسب اصیل ترکمن در حال انقراض است و از این رو برای صیانت از گونه جانوری باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

این مسئول استقامت را از ویژگیهای بارز اسب اصیل ترکمن برشمرد که آن را با سایر گونه ها متمایز می سازد.

به گفته ایگدی با توجه به سابقه درخشان گلستان در زمینه پرورش اسب و ورزش سوارکاری، توسعه مجموعه های ورزشی نیز الزامی است.

مسئول مجموعه سوارکاری گنبد کاووس یادآور شد: 20 میلیارد ریال برای ساماندهی و بازسازی این مجموعه ورزشی نیاز است.

وی عنوان کرد: برای ساماندهی این مجموعه ورزشی طرحی تهیه شد و در تلاش هستیم تا با همکاری بخش خصوصی این کار انجام شود.

مجموعه سوارکاری گنبد کاووس 160 هکتار وسعت دارد که 120 هکتار آن زمین کشاورزی و بقیه پیست است.

این مجموعه سال 1350 در شهرستان 290 هزار نفری گنبد کاووس ساخته شد.