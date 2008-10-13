اتکای گلستان از رقابتهای جام جذفی فوتبال کشور انصراف داد

ساکت الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، برخی مشکلات را دلیل اصلی اتخاذ تصمیم مسئولان این تیم برای انصراف از حضور در جام باشگاههای کشور اعلام کرد.

وی بیان داشت: نخستین دیدار این تیم قرار است روز جمعه 26 مهرماه با تیم شرداری یاسوج برگزار شود که به دلیل نبود بلیت هواپیما برای مسیر تهران - یاسوج و طولانی بودن مسیر، این تیم از رقابتهای جام حذفی انصراف داده است.

وی خاطرنشان کرد: ما اعضای این تیم به تصمیم مسئولان تیم احترام می گذاریم و براساس تصمیم آنها عمل می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صنایع اتکا گلستان خود را برای حضور موثر و قوی تر در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور جام آزادگان آماده می کند.

این تیم سوم آبانماه امسال با تیم شاهین اهواز بازی دارد.

تیم اتکای گلستان براساس مصوبه هیات دولت به این استان منتقل شده است.