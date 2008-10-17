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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۷

‪۸۵‬ درصد از جمعیت روستایی گیلان آب شرب بهداشتی دارند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: هم ‌اکنون ‪۸۵‬ درصد از جمعیت و خانوارهای روستایی استان گیلان از آب سالم بهداشتی برخوردارند.

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: ضریب بهره‌مندی روستاهای استان از آب شرب سالم و بهداشتی ‪ ۶۷/۵‬درصد است .

وی گفت: در حال حاضر یک هزار و ‪ ۲۷۳‬روستایی استان با ‪ ۱۵۳‬هزار مشترک از آب سالم آشامیدنی برخوردار هستند.

آقابیگی خاطرنشان کرد: بر اساس نرم کشوری، متوسط برخورداری خانوارهای روستایی کشور از آب سالم و بهداشتی ‪ ۷۰‬درصد است که این میزان در گیلان ‪ ۶۷/۵‬درصد است.

وی ادامه داد: این درحالی است که این میزان در گذشته در استان ‪ ۲۰‬درصد با متوسط کشور اختلاف داشته است.

آقا بیگی ابراز امیدواری کرد: این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور به ‪ ۸۷‬درصد افزایش می‌یابد.‬

کد مطلب 764399

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