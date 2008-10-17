‪۸۵‬ درصد از جمعیت روستایی گیلان آب شرب بهداشتی دارند

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: ضریب بهرهمندی روستاهای استان از آب شرب سالم و بهداشتی ۶۷/۵درصد است .
وی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۷۳روستایی استان با ۱۵۳هزار مشترک از آب سالم آشامیدنی برخوردار هستند.
آقابیگی خاطرنشان کرد: بر اساس نرم کشوری، متوسط برخورداری خانوارهای روستایی کشور از آب سالم و بهداشتی ۷۰درصد است که این میزان در گیلان ۶۷/۵درصد است.
وی ادامه داد: این درحالی است که این میزان در گذشته در استان ۲۰درصد با متوسط کشور اختلاف داشته است.
آقا بیگی ابراز امیدواری کرد: این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور به ۸۷درصد افزایش مییابد.
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